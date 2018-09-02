الوزراء: نسبة التنفيذ بالمتحف الكبير 81% ونقل 43 ألف أثر لمعامل الترميم

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الأحد، الدكتور خالد العنانى، وزير الاثار لمتابعة أنشطة الوزارة فى الفترة الحالية وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، رئيس اللجنة الهندسية للمتحف المصرى الكبير.

وخلال اللقاء عرض وزير الآثار الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها وفى مقدمتها مشروع المتحف المصرى الكبير والموقف المالى الخاص بالقرض اليابانى الأول والثانى، حيث أشار الوزير إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع وصلت حتى تاريخه فى سبتمبر 2018 إلى 81%، بينما تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بنسبة 71%، هذا فضلاً عن تركيب الأنظمة الإلكتروميكانيكية بنسبة 65%، فى حين أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الهيكل الإنشائى الخرسانى والمعدنى بنسبة 100%، علماً أنه من المقرر افتتاح المشروع خلال عام 2020.

وفيما يتعلق بموقف نقل الآثار إلى المتحف المصرى الكبير، أوضح الوزير أنه تم نقل عدد (43715) أثراً إلى معامل ومخازن مركز الترميم، التى تضم حوالى (4549) من آثار الملك توت عنخ آمون، مضيفاً فى هذ الشأن أنه جارٍ القيام بأعمال ترميم وصيانة الاثار، حيث تم ترميم (20180) أثراً، وتم صيانة (17991) أثراً، وترميم وصيانة (4223) أثراً من مجموعة توت عنخ آمون.

وأشار الوزير فى هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية التى يتيحها المشروع حيث سيتضمن المركز الاستثمارى التجارى عدد 28 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، وعدد 8 مطاعم. بينما يضم المبنى المطل على الأهرامات عدد 2 مطعم بمساحة كبيرة يطلان على الأهرامات. ويضم مركز المؤتمرات قاعة رئيسية تسع 1000 شخص، وقاعة عرض ثلاثية الأبعاد تسع 500 شخص. فضلاً عن مبنى متعدد الخدمات يضم 30 غرفة، ومطعم ونادٍ صحي.

كما تناول اللقاء عرض الموقف التنفيذى للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الذى يعتبر فريداً من نوعه فى مصر والعالم العربي، حيث تبلغ مساحة الأرض الإجمالية 135 ألف م2، ويتكون المتحف من منطقة استقبال بمساحة 13,500م2، ومنطقة جراجات بمساحة 11,700 م2 تتسع لنحو 450 سيارة، وأخرى بمساحة 6,700 م2 تتسع لنحو 55 أتوبيساً، هذا بالإضافة إلى 9 قاعات عرض للآثار على مساحة 23,000م2، ومسرح يتسع لنحو 483 مقعداً، وسينما تتسع لنحو 332 مقعداً، و42 محلاً تجارياً، وكافيتريات، ومطبعة ألمانى متقدمة، وقاعات محاضرات واجتماعات، وأكبر مخازن للآثار ومعامل لتحليل وترميم الآثار بمصر تبلغ مساحتها حوالى 13,000م2.

وخلال اللقاء عرض وزير الأثار الموقف الحالى لمخازن الاثار، حيث يقدر إجمالى عدد المخازنالمتحفية بنحو 34 مخزناً متحفياً، فضلاً عن إجمالى عدد المخازنالفرعية والبعثات التى تقدر بنحو 145 مخزناً. ونوه الوزير إلى الجهود المبذولة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى نوفمبر 2016 والذى تبلغ مدته ثلاث سنوات، بميزانية 15 مليون جنيه مصرى مناصفة بين الوزارتين، وذلك بهدف توثيق المخازن المتحفية. وفى ذات السياق، تم الإشارة إلى الإجراءات التى قامت بها وزارة الاتصالات ومن بينها تصميم وإعداد نموذج لقاعدة بيانات القطع الأثرية بالمخازن المتحفية طبقاً لعدة معايير منها نوع ووصف ومادة وتاريخ الأثر وتحديد طريقة الحصول عليه وحالته وصورته.

كما تم خلال اللقاء إستعراض خطة وزارة الآثار للإفتتاحات الوشيكة والإكتشافات الحديثة خلال الفترة المقبلة، هذا فضلاً عن عرض بيان بالمشروعات المكلف بها وزارة الآثار ومعدلات التنفيذ فى كل منها، ويأتى ذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية نحو الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات فى المواعيد المتفق عليها لما يسهم به ذلك فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة من خلال جذب المزيد من الأفواج السياحية للتعرف على آثار وأسرار الحضارة المصرية المتنوعة.