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الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:47 ص
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الهند تنتج ذخيرة الدبابات الروسية عيار 125 مم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:09 ص
الهند تنتج ذخيرة الدبابات الروسية عيار 125 مم عناصر من الجيش الهندى
موسكو أ ش أ
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اختبرت الهند بنجاح الدفعة الأولى من ذخيرة الدبابات الروسية عيار 125مم "مانغو"، التى تنتجها بموجب ترخيص، وبدأت بتزويدها إلى جيشها.

وقال المكتب الصحفى لشركة " تيخ ماش" الروسية، التى تدخل فى إطار مؤسسة "روستيخ "، المصنعة لهذه القذائف، لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأحد إن الدفعة الأولى من القذائف، التى تم جمعها فى الهند، اجتازت الاختبارات بنتائج إيجابية، فى الوقت الراهن.

وفى وقت سابق، صرح المدير التنفيذى لشركة "تيخ ماش" الروسى سيرجى روساكوف، بأن الهند وروسيا تستكملان العمل على إنشاء شركة مشتركة لإنتاج ذخيرة الدبابات، وتم تسليم المكونات الضرورية بهذا الشأن إلى نيودلهي.

يذكر أيضا، أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين فى مجال التعاون العسكرى التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع فى الجيش الهندى عن 70 فى المئة من إجمالى ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحتها ومعداتها العسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.

 


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