النائبة غادة عجمى تطالب بتقييم العاملين بالدولة لمواجهة الإهمال بالمؤسسات

كتب محمود العمرى

قالت غادة عجمى، عضو مجلس النواب، إنه لابد من التوظيف الصحيح للعاملين فى مختلف مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال أن يكون هناك توظيف صحيح للقيادات العاملين فى الدولة، وذلك لمواجهة حالة الإهمال فى بعض المؤسسات بسبب العمالة التى لم يتم توظيفها بشكل صحيح فى المؤسسات .

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التقييم يكون من أساسه الحفاظ على العمالة الموجودة، ومن لا يعمل بتقييم جيد يتم الاستغناء عنه، لأن وجوده يؤثر بشكل كبير على الدولة وعلى ميزانيتها، فلابد من أن يكون هناك مراجعة فى العاملين وذلك حفاظا على المؤسسات ومواجهة الإهمال التى تواجهه بعض المؤسسات فى الدولة .

كان الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد فى تصريح سابق له إن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة شئ أساسى، وسبق وأعلن الرئيس السيسى أنه أحد الملفات المهمة التى نعمل عليها، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة مترهل ومهلهل وبه مشاكل لا نهاية لها.