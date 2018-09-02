الملك عبد الله ينعى مدير مكتب العربية والفنان الأردنى ياسر المصرى

كتب- هاشم الفخرانى

نعى العاهل الأردنى الملك عبد الله بن الحسين مدير مكتب قناة العربية فى عمان سعد السيلاوى ن وكذلك الفنان الأردنى ياسر المصرى الذى وافته المنية الأسبوع الماضى أثر حادث طريق.



نعى الملك عبد الله

وقال الملك عبد الله :"كانا كريمين في أخلاقهما وحبهما وعطائهما للوطن. الإعلام والفن رسائل سامية وأمانة ثقيلة حملها سعد السيلاوي وياسر المصري بمهنية وشرف وإخلاص، فتجاوزا بها الحدود وترسخا في القلوب والعقول. عزاؤنا بفقدهما أن الوطن الذي أنجبهما سيظل كريما معطاء على الدوام كانا".