المفوض العام للأونروا: الأردن يبذل أقصى جهوده لدعم اللاجئين والوكالة

عمان (أ ش أ)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بيير كرينبول، اليوم الأحد، أن الأردن يبذل أقصى جهوده لدعم اللاجئين والوكالة.

جاء ذلك خلال افتتاح كرينبول فعاليات اليوم الأول للعودة للمدارس التى نفذته الأونروا فى مدرسة إناث مخيم عمان الجديد الإعدادية بمخيم الوحدات فى عمان، بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسى بالمملكة.

وقال كرينبول -فى كلمة له- إن افتتاح العام الدراسى للوكالة فى عمان لحظة تعبر عن الانتصار والفرح وتؤكد الحق فى التعليم، ونحن نحتفل اليوم بقدرة الطلبة على الإبداع فى مدارس الوكالة.

وأعرب عن أسفه العميق وخيبة أمله حيال إعلان الولايات المتحدة أنها لن تقدم بعد الآن التمويل للوكالة ما يؤثر على واحدة من أقوى الشراكات فى المجالات الإنسانية والتنموية، مؤكدًا أن عمليات الوكالة مستمرة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين فى الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.

وأعرب المفوض العام عن تقديره العميق لأكثر من 25 دولة قامت بتسريع صرف تبرعاتها السنوية لمساعدة الوكالة فى استدامة عملياتها، وأيضا للمانحين الثلاثين الذين قدموا تبرعات إضافية لموازنة الأونروا الرئيسية وأنشطتها الطارئة لهذا العام، مشيرا إلى التبرعات السخية التى وفرتها دول الخليج العربى.

وقال كرينبول "لا نزال بحاجة ماسة إلى أكثر من 200 مليون دولار من أجل النجاة من أزمة هذا العام".