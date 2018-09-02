المصرية ـ اللبنانية لرجال الأعمال: تمكين المرأة المصرية إنجاز تاريخى للسيسى

كتب هانى الحوتى

أعربت لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تمكين المرأة المصرية فى المناصب العليا بالدولة وعلى رأسها تولى المرأة حقائب وزارية هامة بالإضافة إلى منصب المحافظ.

وهنأت الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة بالجمعية نائبات المحافظين الجدد واللاتى قمن بحلف اليمين الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حركة المحافظين الجديدة وهم منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، ولمياء أحمد عبدالقادر سعد نائب محافظ الجيزة، ويسرا عطية محمد عطية نائب محافظ البحر الأحمر، ونهال محمد على فتحى بلبع، نائب محافظ البحيرة، وإيمان عمر ريان عبدالعزيز، نائب محافظ القليوبية، وحنان مجدى نورالدين محمد، نائب محافظ الوادى الجديد.

وأعربت الغزالى، عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على الثقة التى يوليها للمرأة المصرية وإيمانه الحقيقى بمكانتها ودورها فى المجتمع وبقدرتها على النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات التى تصب فى مصلحة الوطن، مضيفة إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة بدون إشراك المرأة فى مختلف المناصب القيادية.

وأشارت إلى أن تواجد المرأة فى الوزارات الهامة ومنصب المحافظ، يؤكد نجاح الرئيس فى تمكين المرأة فى مختلف المناصب وأنها قادرة على تولى أى منصب سياسى، لافتاً إلى اهتمام الدولة بالمرأة نموذج للدولة الديمقراطية الحديثة وانجاز كبير وتاريخى للرئيس عبد التفاح السيسي لم يتحقق فى عهد الرؤساء السابقين.