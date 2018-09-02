video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المسنون يتظاهرون فى شوارع فنزويلا لعدم تمكنهم من صرف المعاشات من البنوك

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:16 م
المسنون يتظاهرون فى شوارع فنزويلا لعدم تمكنهم من صرف المعاشات من البنوك فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

خرج عدد من المسنين فى شوارع فنزويلا بسبب عدم تمكنهم سحب الأموال من البنوك وإغلاق أبوابها أمامهم بعد إعلان صرف المعاشات أمس السبت بزيادة قدرها 4200%، ورفعوا لافتات تنتقد الرئيس نيكولاس مادورو وتصفه بـ"اللص".

 

وأشارت صحيفة "السولد ميكسيكو" المكسيكية إلى أن كبار السن تظاهروا فى مدن مختلفة من فنزويلا وقاموا بسد الشوارع، ودفع رجال الشرطة المتقاعدين لفتح الطريق، وبعضهم أصيبوا.

 

وكان الرئيس نيكولاس مادورو قد أعلن أن يوم السبت سيتم دفع جزء من المعاش، بزيادة قدرها 4200%، وأعرب عدد من السائقين عن انزعجاهم من الاحتجاجات التى اغلقت الشوارع، خاصة وأن عدد من المتظاهرين حاولوا المرور بقوة.

 

وقال لويس جوتيريز (85 عاما) "أشعر بالسخرية.. فالمعاش الذى اتلقاه غير كافى ولكنه فى النهاية أموالى".

ومن ناحية أخرى، نفى نائب رئيس فنزويلا، طارق العسيمى، إن الحكومة أعلنت المعاش التقاعدى سيكون فى البنوك السبت.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. اندلاع حريق فى عبارة ركاب يونانية قرب تكريت.. جيش المكسيك يحرق 19 ألف متر مربع من مزارع الماريجوانا.. البرازيل تنشر قواتها على حدود فنزويلا.. ماكرون وزوجته يحضران مأدبة عشاء بالدنمارك

حينما يحتاج التسوق لأكوام نقود.. صور توضح انهيار "البوليفار" عملة فنزويلا

إغلاق عدد من مطاعم ماكدونالدز فى فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية

فنزويلا

احتجاجات

ازمة فنزويلا

الازمة الاقتصادية




لا تفوتك
السيسي يواصل نشاطه بالصين بلقاء رئيس الوزراء ووضع الزهور على النصب التذكارى

السيسي يواصل نشاطه بالصين بلقاء رئيس الوزراء ووضع الزهور على النصب التذكارى

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز الأراضى للمتقاعسين عن السداد

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز الأراضى للمتقاعسين عن السداد

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف: ننفذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة لـ"دار مصر" بتكلفة تتخطى الـ5 مليارات جنيه ونسبة التنفيذ 50% ..عصام بدوى: المدينة تشهد مشروعات تنموية كبرى وتنسيق كامل مع المدن المجاورة

رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف: ننفذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة لـ"دار مصر" بتكلفة تتخطى الـ5 مليارات جنيه ونسبة التنفيذ 50% ..عصام بدوى: المدينة تشهد مشروعات تنموية كبرى وتنسيق كامل مع المدن المجاورة

كتيبة الأهلى تستعد لإيقاف عجلة الإنتاج الحربى فى السلام.. الليلة

كتيبة الأهلى تستعد لإيقاف عجلة الإنتاج الحربى فى السلام.. الليلة

بعد إعلانها أكثر المدن تلوثا فى العالم..5 أماكن هواها نضيف ممكن تزورها بالقاهرة

بعد إعلانها أكثر المدن تلوثا فى العالم..5 أماكن هواها نضيف ممكن تزورها بالقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة