المسنون يتظاهرون فى شوارع فنزويلا لعدم تمكنهم من صرف المعاشات من البنوك

كتبت فاطمة شوقى

خرج عدد من المسنين فى شوارع فنزويلا بسبب عدم تمكنهم سحب الأموال من البنوك وإغلاق أبوابها أمامهم بعد إعلان صرف المعاشات أمس السبت بزيادة قدرها 4200%، ورفعوا لافتات تنتقد الرئيس نيكولاس مادورو وتصفه بـ"اللص".

وأشارت صحيفة "السولد ميكسيكو" المكسيكية إلى أن كبار السن تظاهروا فى مدن مختلفة من فنزويلا وقاموا بسد الشوارع، ودفع رجال الشرطة المتقاعدين لفتح الطريق، وبعضهم أصيبوا.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو قد أعلن أن يوم السبت سيتم دفع جزء من المعاش، بزيادة قدرها 4200%، وأعرب عدد من السائقين عن انزعجاهم من الاحتجاجات التى اغلقت الشوارع، خاصة وأن عدد من المتظاهرين حاولوا المرور بقوة.

وقال لويس جوتيريز (85 عاما) "أشعر بالسخرية.. فالمعاش الذى اتلقاه غير كافى ولكنه فى النهاية أموالى".

ومن ناحية أخرى، نفى نائب رئيس فنزويلا، طارق العسيمى، إن الحكومة أعلنت المعاش التقاعدى سيكون فى البنوك السبت.