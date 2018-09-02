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المرور يفتح كوبرى 15 مايو بعد انتهاء إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:12 ص
المرور يفتح كوبرى 15 مايو بعد انتهاء إصلاح فواصل اتجاه القاهرة كوبرى 15 مايو- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبرى 15مايو، بعد انتهاء أعمال إصلاح فواصل، فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه القاهرة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، حيث سيتم إغلاق الطريق مرة أخرى بنهاية اﻷسبوع الحالى، بسبب إجراء إصلاحات.

كانت إدارة مرور الجيزة ، أغلقت كوبرى 15 مايو بسبب إجراء الأعمال لإصلاح الفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه محافظة القاهرة، والتى استمرت حتى صباح اليوم اﻷحد.

 

 

 

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