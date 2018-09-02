المركز القومى للبحوث يوقع 3 بروتوكولات تعاون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب محمد محسوب

وقعت شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث مع 3 بروتوكلات تعاون مع المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة «إيكاردا» وجهاز تنمية المشروعات ومؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلي (شبكة بشاير) للعمل علي نشر ثقافة وتنفيذ وتدريب وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و نقل تكنولوجيات مستحدثه وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة إدارة هذة المشروعات بما يساهم في تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خاصة للفئات الاكثر كالشباب الباحث عن فرص العمل والمرأة الريفية والمعيلة وغيرهم، وذلك على هامش المنتدى الوطنى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يوم 2-3 سبتمبر 2018 بالمركز القومى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وقالت الدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية إن البروتوكول مع الايكاردا يأتي للتعاون لمواجهة التحديات سواء فى مجال التربة أو المناخ بتوظف البحث العلمى فى مجال الزراعة بالشراكة مع كل المراكز البحثية فى هذه الدول لتطوير أصناف من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية تستطيع أنها تستمر فى الإنتاج وبكميات أعلى وأفضل باستغلال البحث العلمى للتغلب على هذه المشكلات، كذلك إيجاد حلول فى التحديات الكبرى فى مواردها المائية من ناحية الكم والنوعية، من خلال استقدام تقنيات لمشروع المليون ونصف المليون فدان، لتوفير فرص عمل جديدة جدا، من خلال زراعة أصناف عالية القيمة.

وأضافت أنه يمكن التوسع فى زراعة هذه لبعض الأصناف، مثال محاصيل الطاقة والعلف حيوانى بالنسبة للماعز والغنم وهى نوعية الحيوانات التى تصلح تربيتها بكميات كبيرة فى المناطق تحت المليون ونصف فدان وغيرها ، من خلال نقل التكنولوجيا والحلول التى نجد أنها تعمل بشكل جيد والمشروعات التى يمكن تنفيذها فى مصر.

واوضحت أنه تم افتتاح أكبر منصة معرفية للمركز القومى للبحوث لنقل تكنولوجى لعدد 90 مشروع زراعى وتصنيع غذائى وصناعى كمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر باستخدام بوابة على الانترنت بالتعاون مع وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنقل التكنولوجيا والمعرفة و للربط مباشر بين المستفدين وصغار المزارعين واسواقهم. وتعتبر الشركة رائدة فى نقل المعلومات الفنية وتطبيق اقتصاد المعرفة و الربط بين الأهداف الاقتصادية والتنمية المجتمعية من خلال استراتيجية ذات توجه تجاري مع الذي يمكن بالنهوض المجتمعي ولرفع قدرات وفاعلية اصحاب المشاريع متناهية الصغر .

واشارت الى انه سيتم تقديم المبادرات والبرامج والدورات التدريبية المتعلقة بالمشروعات الزراعية و التصنيع الزراعي والصناعية من قبل المركز ، لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة من المشاركة في البرامج الحالية والمستقبلية، والوصول الى معلومات شاملة ومستحدثة والخدمات و كذلك ربط مراكز البحوث والمؤسسات وقطاعات الاعمال ذات الصلة بأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة، كما أنة تم توقيع برتوكولات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أفتتاح أكبر منصة معرفية للمركز القومى للبحوث لنقل تكنولوجى لعدد 90 مشروع زراعى وتصنيع غذائى وصناعى كمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر باستخدام بوابة على الانترنت بالتعاون مع وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنقل التكنولوجيا والمعرفة و للربط مباشر بين المستفدين وصغار المزارعين واسواقهم. وتعتبر الشركة رائدة فى نقل المعلومات الفنية وتطبيق اقتصاد المعرفة و الربط بين الأهداف الاقتصادية والتنمية المجتمعية من خلال استراتيجية ذات توجه تجاري مع الذي يمكن بالنهوض المجتمعي ولرفع قدرات وفاعلية اصحاب المشاريع متناهية الصغر . وسيتم تقديم المبادرات والبرامج والدورات التدريبية المتعلقة بالمشروعات الزراعية و التصنيع الزراعي والصناعية من قبل المركز ، لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة من المشاركة في البرامج الحالية والمستقبلية، والوصول الى معلومات شاملة ومستحدثة والخدمات و كذلك ربط مراكز البحوث والمؤسسات وقطاعات الاعمال ذات الصلة بأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة. كما أنة تم توقيع برتوكولات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلي (شبكة بشاير) للعمل علي نشر ثقافة وتنفيذ وتدريب وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و نقل تكنولوجيات مستحدثه وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة إدارة هذة المشروعات بما يساهم في تحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خاصة للفئات الاكثر كالشباب الباحث عن فرص العمل والمرأة الريفية والمعيلة وغيرهم.