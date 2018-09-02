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المرحلة الأولى من خطة السياحة لتدريب العمالة بجنوب سيناء تنتهى 15 سبتمبر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:00 ص
المرحلة الأولى من خطة السياحة لتدريب العمالة بجنوب سيناء تنتهى 15 سبتمبر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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تنتهى فى 15 سبتمبر الجارى المرحلة الأولى من الخطة العاجلة لوزارة السياحة لرفع كفاءة العمالة السياحية في محافظة جنوب سيناء، وركزت المرحلة الأولى على التدريب فى مجال السلامة و الصحة المهنية و سلامة الغذاء.

وجاء هذا التدريب الذي انطلق بداية أغسطس الماضي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة بملف التدريب، وإيمانا منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي في جميع المجالات.

وبدأ البرنامج التدريبى بمحافظة جنوب سيناء حيث استهدف 1000 من العاملين بمجال الأغذية و المشروبات بالمحافظة، و الذى يمثل حوالى ثلث عدد العاملين بهذا المجال هناك، وتم بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح التعليم الفنى و التدريب المهني TVET 2 وغرفة الفنادق.

وتعمل وزارة السياحة على رفع كفاءة العمالة الحالية فى قطاع الفنادق عن طريق تطبيق المفاهيم الحديثة والصحيحة للتدريب مما يؤدى بدوره إلى رفع جودة الخدمات السياحية، وذلك لزيادة تنافسية القطاع وتنافسية المنتج السياحي المصري حيث أن العنصر البشري المدرب يعد أحد أهم عناصر إنجاح المنظومة السياحية.

 


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