المتحدث باسم الكنيسة: الرئيس السيسي يهتم بالشباب وتنمية الإنسان

كتب محسن البديوى

قال الأب هانى باخوم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع مجموعة من الشباب فى المؤتمر العالمى للشباب بالكنيسة، يعكس الاهتمام الحالى للدولة بقطاع الشباب.

وأضاف "باخوم" خلال مداخلة هاتفيه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس وجه تركيزه خلال فترة رئاسته الثانية على الشباب وتنمية الإنسان وهذا ما يتم تحقيقه حاليًا بالفعل.

وأوضح أن هذا المؤتمر يدل على أن الكنيسة تسير فى هذا الاتجاه وتحذو حذو الرئيس "السيسى"، فى الاهتمام بالشباب، مشيرًا إلى أنها سوف يتم إقامة "سنودس" فى أكتوبر المقبل فى الفاتيكان بروما مخصص للشباب.