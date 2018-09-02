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القومى للبحوث: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 65% من الناتج المحلى الأوروبى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:29 م
القومى للبحوث: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 65% من الناتج المحلى الأوروبى جانب من فعاليات المنتدى الوطنى الثانى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
كتب محمد محسوب
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قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصناعية تعتبر من أهم محددات النمو الاقتصادى، وزيادة فرص التشغيل، والحد من البطالة ومحاربة الفقر.

 

وأضاف فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد هاشم، نائب رئيس المركز، خلال فعاليات المنتدى الوطنى الثانى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "المشروعات الصناعية،  أن المنتدى الوطنى الأول حول" تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة" والذى عقد فى أبريل الماضى حقق نجاحا باهرا، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل 65% من إجمالى الناتج المحلى الأوروبي مقابل 45% من إجمالى الناتج المحلى بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وشدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة أنها تمثل القوام الرئيسى لاقتصاد الدول الكبرى.

 

يذكر أن المنتدى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر المركز، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.


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المركز القومى للبحوث

تنمية المشروعات المتوسطة

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات

وزير التعليم العالى




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