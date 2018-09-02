القوات المسلحة تنظم مؤتمرا لتنمية قدرات كوادر شباب أطباء الأسنان

كتب زكى القاضى

نظمت القوات المسلحة مؤتمر لتنمية كوادر شباب أطباء الأسنان القائمين على العملية التعليمية بمشاركة الأكاديمية الطبية العسكرية والمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبرى القبة بحضور عدد من أطباء القوات المسلحة ووزارة الصحة .

تضمنت فعاليات المؤتمر على مدار ثلاث أيام العديد من الحلقات النقاشية و المحاضرات النظرية و العلمية وورش العمل والجلسات العلمية و الدورات التدريبية لمناقشة أحدث ما وصل إلية العلم الحديث فى علاج وجراحات الأسنان لثقل خبرات الأطباء وتوجيههم نحو الأسلوب الأمثل فى التشخيص والعلاج وكيفية تطوير الأداء وإدارة العمل الناجح داخل المستشفيات والعيادات الخاصة ، كذلك الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والتقنية التي توفرها القوات المسلحة للأطباء والتأهيل العلمي والتخصصي للحصول علي الدرجات العلمية بالتعاون مع كبري الجامعات والمراكز الطبية في مصر والعالم .

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لمقرر عام المؤتمر أشار فيها إلي أن القوات المسلحة وإتحاد الجامعات المصرية لديهم من الإمكانيات والطاقات البشرية والمادية ما يجعلهم في مصاف الدول المتقدمة في مجال طب الأسنان ، وأن القيادة العامة للقوات المسلحة تقدم كافة الدعم والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لنقل خبراتها وفتح جميع مؤسساتها العلاجية والمعملية لخدمة العلم والتدريب في كافة المجالات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الكلمة التي ألقاها على التعاون الدائم والمستمر بين القوات المسلحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الارتقاء بالمنظومة الطبية والبحثية لمواكبة ماوصل إلية العلم بما ينعكس على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصرى .

وأكد مدير إدارة الخدمات الطبية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء الشعب المصري ، والمساهمة بالإمكانيات العلمية والبحثية الموجودة داخل أروقة القوات المسلحة ، والإطلاع علي ما أحدث ما نشر في مجال البحث العلمي لإيجاد توازن فني وتقني والحرص علي عدم وجود فجوة علمية بين الكوادر الطبية

يأتى ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم المنظومة الطبية وتدريب كوادر الشباب وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية والبحثية .