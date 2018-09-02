القوات الأوكرانية تعلن عن مقتل جندى وإصابة 2 آخرين فى دونباس

كييف (أ ش أ)

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تعرض مواقعها لـ 11 عملية إطلاق نار فى منطقة دونباس شرق البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان المكتب الصحفى للعملية العسكرية بأن" وحدات الدفاع الشعبى فى دونباس فتحت النيران باتجاه مواقع القوات الأوكرانية 11 مرة".

وأضاف "نتيجة للأعمال القتالية خلال اليوم الماضى، قتل جندى من القوات المتحدة وأصيب اثنان آخران".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة- فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى.