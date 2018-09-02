القوات الأمريكية فى أفغانستان: استهدفنا زعيم داعش فى إقليم خراسان

كابول (أ ش أ)

أعلنت القوات الأمريكية فى أفغانستان أنها تمكنت من استهداف وقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى فى إقليم خراسان، أبو سعيد باجور، خلال عملية عسكرية جرت الشهر الماضى شرقى أفغانستان.

وقال راديو (صوت أمريكا) إن هذا النبأ تم الإعلان عنه اليوم خلال المراسم التى أقيمت فى كابول بمناسبة تولى الجنرال الأمريكى أوستن ميلر مسئولية قيادة حلف شمال الأطلسى (ناتو) والقوات الأمريكية فى أفغانستان.

وقال ميلر - فى كلمة ألقاها خلال مراسم توليه المنصب - إن بلاده وحلفاءها يتواجدون فى أفغانستان بغرض مواصلة الضغط على الإرهابيين المترابطين شبكيًا والعابرين للحدود الذين يحاولون التخطيط لشن اعتداءات، وتزويدها بالموارد اللازمة وتوجيهها من هذه المنطقة.

ولفت الراديو إلى أن إقليم ننجرهار الأفغانى ، الذى كانت أجزاء منه تعد معقلًا لداعش منذ عام 2015 ، قد أثبت فى عام 2017 أنه يعد أكثر المناطق على وجه الأرض فتكاً لأرواح القوات الأمريكية الذين خسروا فيه ثلث أفرادهم ، حيث أنهم قتلوا خلال معارك وقعت على مدار العام المشار إليه آنفًا.