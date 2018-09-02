القبض على 8 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة خلال حملات أمنية بقنا

قنا - وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة موسعة لضبط حائزى الأسلحة النارية بقصد الدفاع، خلال حملات مكبرة بعدد من مراكز المحافظة فى اطار جهود أجهزة الأمن للقضاء انتشار الأسلحة النارية.



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا ، تلقى أخطارآ يفيد شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز أبوتشت ومركز قنا ، ونجع حمادى، ومركز قنا، ودشنا.

أسفرت الحملات، عن ضبط 4 بندقية ألى، و2 بندقية خرطوش، و1 فرد خرطوش، وفرد روسى، و20 طلقة بحوزة 8 أشخاص بقصد الدفاع ، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية، تم أتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.



