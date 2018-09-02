الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "رشدى.ح.ع"34 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "حسام.أ.ع"40 عاما عاطل ومقيم سرابيوم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "على.م.ف"37 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.ع.ع"28 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "أسامة.ج.إ"18 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "عامر.إ.م"20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "عبدالعزيز.ال.ع"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.