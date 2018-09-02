video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 5 سائقين مدمنين فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:32 م
القبض على 5 سائقين مدمنين فى حملة مرورية بالإسماعيلية الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور، من ضبط 5 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى، من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 5 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "إبراهيم.ع.إ" 31 عاما، مقيم بلبيس شرقية و"سالم.ع.س" 23 عاما مقيم الجناين، السويس، و"مصطفى.م.م" 38 عاما، مقيم روض الفرج القاهرة و"ممدوح.ح.ع" 38 عاما مقيم ههيا شرقية و"احمد.أ.ع" 33 عاما مقيم دائرة مركز التل الكبير.

تم التحفظ على السائقين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1763 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مباحث المرور

تعاطى المخدرات




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة