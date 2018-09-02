العبادى: لن أجازف بالعراق من أجل إرضاء إيران

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، اليوم الأحد، إنه لن يجازف ببلاده من أجل إرضاء إيران، وذلك ردا على تدخلات إيران فى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال العبادى - فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن "الأمانة التى نحملها تستدعى منا عدم المجازفة بمصير شعبنا لصالح إرضاء إيران أو أى دولة جارة أخرى"، موضحا أن "مستشار الأمن الوطنى ورئيس الحشد الشعبى المقال، والمدعوم من إيران، فالح الفياض لا يمثل ائتلاف النصر وسنقاضيه أن تحدث باسم الائتلاف".

وأشار العبادى إلى أن ائتلاف النصر سيحضر غدا إلى البرلمان، لافتا الى إنه سيحضر الجلسة بصفته رئيس مجلس وزراء وفائز فى الانتخابات البرلمانية، لكنه لن يؤدى اليمين الدستورى لأن ذلك سيمنعه من أداء مهامه التنفيذية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أصدر فى وقت سابق قرارا بإعفاء الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطنى ورئيس هيئة الحشد الشعبى.