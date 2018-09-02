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الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:50 م
خالد صلاح
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الصين تتخلص من 38 ألف خنزير تحسبا لوباء الإنفلونزا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:25 م
الصين تتخلص من 38 ألف خنزير تحسبا لوباء الإنفلونزا خنازير - أرشيفية
بكين (أ ف ب)
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أعلنت الصين اليوم الأحد، إنه تم القضاء على أكثر من 38 ألف خنزير بحسب ما أفادت وسائل إعلام عامة، وذلك فى وقت تعمل فيه الصين أكبر منتج عالمى للحم الخنزير على احتواء وباء حمى الخنازير الإفريقية غير المسبوق فى البلاد.

وكان تم رصد بؤر لهذه الحمى فى 5 مقاطعات صينية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة نقلا عن معطيات لوزارة الزراعة.

وأعلنت بكين فى بداية أغسطس رصد بؤرة لهذه الحمى الحيوانية للمرة الأولى على أراضيها فى قطيع فى لياونينغ (شمال شرق).

ثم انتشر الوباء فى جنوب البلاد مع حالات عدوى تبلغ المسافة بينها احيانا اكثر من الف كلم ما اثار قلقا بشأن احتمال انتقال العدوى لخنازير اخرى فى باقى أنحاء البلاد.

ومع استمرار تفشى الفيروس قال المتحدث باسم وزارة الزراعة لوكالة أنباء الصين الجديدة أن الوباء "عموما تحت السيطرة".

وأعلنت بكين خطة طارئة وضعت فى أغسطس لتطبيق إجراءات لتفادى تفشى الفيروس.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (فاو) قالت إن الوباء قد يمتد إلى دول آسيوية أخرى.

وحمى الخنازير الأفريقية الموجودة فى أفريقيا وروسيا وعدة دول من شرق أوروبا، تصعب السيطرة عليها لأنه لا يوجد لقاح فعال لها.

 


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