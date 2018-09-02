الصين تؤكد دعمها إثيوبيا فى انتهاج مسار تنموى يتناسب مع ظروفها الوطنية

بكين (أ ش أ)

أكدت الصين أن إثيوبيا شريك مهم لها فى أفريقيا، وأن البلدين أقاما شراكة استراتيجية وتعاونية شاملة، مشيرة إلى دعمها أديس أبابا فى انتهاج مسار تنموى يتناسب مع ظروفها الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الأحد، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد علي، قبيل قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا التى تنطلق غدا.

وقال شى جين بينج: "إن الصين تقدر مشاركة إثيوبيا النشطة فى بناء الحزام والطريق، وترغب فى الحفاظ على زخم التبادلات رفيعة المستوى، وتعميق المنفعة المتبادلة والتعاون فى مختلف المجالات، مع دعم بعضهما البعض فى القضايا التى تشمل مصالحهما وشواغلهما الرئيسة، وتعزيز الاتصال والتنسيق فى الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة للجانبين ومصالح البلدان النامية".

من جانبه، أكد رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد علي، أن مساعدات الصين الثمينة كانت دائما حاسمة فى إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحقيق الإنجازات فى بلاده، مشيرا إلى أن بلاده تعتز بالتعاون المفيد للجانبين وتأمل فى تعميق العلاقات الثنائية، والمشاركة بنشاط فى بناء (الحزام والطريق)، وتوسيع التبادلات الثنائية والتعاون، وتعزيز التنسيق فى الشؤون الدولية.