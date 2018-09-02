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الصحة تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 67 حالة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:59 م
الصحة تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 67 حالة الحجاج ارشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 67 حالة.
 
وأشار مجاهد فى بيان اليوم أن حالة الوفاة لحاج يدعى أحمد محمد محارب أدم، 62 عام، من محافظة قنا، توفى بمكة المكرمة، ويتبع حج القرعة.
 
وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الحالة توفيت إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

 


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البعثة الطبية

حالة وفاة




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