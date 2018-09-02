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الشرطة القبرصية تنتشل 35 مهاجرا سوريا قبالة سواحلها

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:29 ص
الشرطة القبرصية تنتشل 35 مهاجرا سوريا قبالة سواحلها مهاجرين ـ صورة أرشيفية
نيقوسيا(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة القبرصية انتشال 35 مهاجرا سوريا وصلوا على متن قاربين فى مجموعتين منفصلتين، على جانبى الجزيرة الواقعة شرقى البحر المتوسط.

وأضافت الشرطة- وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن دورية أمنية رصدت زورقا سريعا يحمل 25 سوريا، قبالة منطقة كاب غريكو الواقعة فى جنوب شرق الجزيرة.

وأوضح أن المهاجرين، (وهم 8 رجال و8 نساء و9 أطفال) بصحة جيدة، لكن سيدة حامل نقلت إلى مستشفى كإجراء احترازى.. كما تعقبت الشرطة 10 سوريين على الطرف الشمالى الغربى من الجزيرة، وقالت إنهم وصلوا على متن قارب.

وقامت الشرطة بنقل جميع المهاجرين إلى مركز لاستقبال المهاجرين.

ويأتى وصول 35 مهاجرا بعد أقل من يوم على احتجاز 24 مهاجرا سوريا وصلوا على متن قارب سريع إلى كاب غريكو.

 


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