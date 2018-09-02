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السيطرة على حريق فى مصنع للغزل والنسيج بكفر الدوار

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:45 م
السيطرة على حريق فى مصنع للغزل والنسيج بكفر الدوار حريق - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السبطرة على حريق فى مصنع للغزل والنسيج بكفر الدوار حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة اخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ببلاغ من قسم شرطة كفر الدوار بحريق هائل بمصنع الغزل والنسيج بدائرة المركز .
 
انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد بهاء الكردى رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدينة لمكان البلاغ وتبين حريق في سور المصنع وامتد لداخل المصنع وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

كما أصيب عامل بحروق متفرقة بالجسم فى حريق بأحد الكافيهات بموقف دمنهور بدائرة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة وتلقى الرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من الأهالي يفيد بحريق أحد الكافيهات بموقف أبو المطامير العمومي بدائرة القسم.

وانتقل النقيب محمد ترابيس معاون مباحث المركز ورجال الحماية المدينة بأبو المطامير لمكان الحادث وتبين نشوب حريق في كافية شهير بموقف أبو المطامير.

كما تبين أن الحريق بسبب انزلاق خرطوم الأنبوبة علي النصبة الرئيسية للكافية، وأسفر الحريق عن إصابة أحد العمال بحروق وتم نقله إلي إحدى العيادات الخارجية لتلقي العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 


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