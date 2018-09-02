السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لأبطال الشعب الصينى

بكين- محمد الجالى





وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، خلال زيارته للصين، أكليل من الزهور على النصب التذكارى لأبطال الشعب الصينى، بوسط العاصمة بكين، والذى يخلد ذكرى من ضحوا بأرواحهم فى سبيل استقلال الصين.