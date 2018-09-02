الرئيسية أخبار عاجلة السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لأبطال الشعب الصينى الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:33 م الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بكين- محمد الجالى إضافة تعليق وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، خلال زيارته للصين، أكليل من الزهور على النصب التذكارى لأبطال الشعب الصينى، بوسط العاصمة بكين، والذى يخلد ذكرى من ضحوا بأرواحهم فى سبيل استقلال الصين. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسي: مستعدون لمواصلة تقديم الدعم لبناء وترسيخ المؤسسات فى الصومال السيسي يلتقى البشير فى بكين ويشيد بالتطورات الإيجابية بعلاقات مصر والسودان السيسي الصين اكليل الزهور ابطال الشعب الصيني بكين خبر استقلال الصين التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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