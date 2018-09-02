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السيسى يلتقى رئيس وزراء إثيوبيا ويؤكدان عزمهما على التوصل لاتفاق حول سد النهضة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:18 م
السيسى يلتقى رئيس وزراء إثيوبيا ويؤكدان عزمهما على التوصل لاتفاق حول سد النهضة الرئيس السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا خلال لقائهما فى الصين
بكين- محمد الجالى
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محمد الجالى
 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين "أبى أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبى.

السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا (1)
السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبى، مثمناً حرص الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية.

 

وأكد الرئيس الاهتمام الذى توليه مصر لعلاقتها مع إثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مبادئ العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، في إطار من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بمصالح أى طرف، وبما يُحقق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.

السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا (2)
السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الأثيوبي أعرب عن حرصه على الالتقاء مجدداً بالرئيس منذ زيارته الأخيرة للقاهرة فى يونيو 2018، للتشاور بشأن سبل دفع العلاقات بين الجانبين، مؤكداً ما يجمع البلدين والشعبين من روابط تاريخية، والحرص على تعزيز التعاون مع مصر لما فيه تحقيق المصالح المشتركة للدولتين.

السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا (3)
السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا

وأوضح السفير بسام راضى، أن اللقاء شهد استعراضاَ لتطورات عدد من الملفات الثنائية، حيث شدد الجانبان على عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق مصر المائية في نهر النيل، كما يحفظ للجانب الإثيوبى حقوقه فى تحقيق التنمية دون إضرار بأى طرف آخر، كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

 

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات شهدت كذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الصلة بالقارة الإفريقية، حيث توافقت رؤى الجانبين إزاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف دول المنطقة ومساعدتها  على حل الخلافات من خلال الحوار البناء سعياً لتحقيق السلام والتنمية.


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