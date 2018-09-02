السجن المشدد 5 سنوات لإخوانيين متهمين بقضية المغارة فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة 2 من عناصر الإخوان متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما وهما "عبد المؤمن .م.ح" و" ابراهيم .ح.م".

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.