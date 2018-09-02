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الرى تكشف عن امتلاء بحيرات سانت كاترين بـ 10 آلاف متر مكعب من مياه السيول

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:34 ص
الرى تكشف عن امتلاء بحيرات سانت كاترين بـ 10 آلاف متر مكعب من مياه السيول سانت كاترين
كتبت أسماء نصار
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أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أن منطقتى الإسباعية والنبى صالح بسانت كاترين تعرضت صباح اليوم، إلى سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بغيوم وسحب متقطعة، حيث امتلأت جميع البحيرات الجبلية التى نفذتها الوزارة فى منطقة المروة بسانت كاترين، والتى حدث السيل بها أمس، حيث قدرت كمية المياه بحوالى 10,000متر مكعب

وقالت الوزارة، أن عملية المتابعة مستمرة للحدث، حيث يتم التنسيق مع كافة الوحدات، وأجهزة الحكم المحلى من خلال غرف العمليات المركزية واللامركزية، وبالأخص غرفة العمليات الالكترونية التى شكلتها الوزارة بتواجد، وتمثيل كلً من المحافظين، وعدد من الوزراء المعنين، وعدد من رؤساء الشركات القابضة للمياه والصرف الصحى، وقيادات الطرق والكبارى، لافتة إلى أنه بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء تم افتتاح سد الأسباعية فى أغسطس الماضى

 

 


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