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الرئيس الصينى يلتقى السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:34 م
الرئيس الصينى يلتقى السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
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التقى الرئيس الصينى "شى جين بينج" اليوم الأحد، مع السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، قبل انعقاد قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك) المقرر انطلاقها غدا.

وكان السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" أكد –فى تصريحات لوسائل إعلام صينية بمناسبة مشاركته فى قمة (فوكاك)- أن التعاون الصينى-الأفريقى يعد أمرا أساسيا لنجاح أفريقيا، قائلا: "أعتقد أن نجاح العالم فى التنمية والسلام يعتمد على نجاح أفريقيا، وإن تعاون الصين مع أفريقيا يعد أمرا أساسيا لنجاح أفريقيا".

وتنعقد قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى - الأفريقى "فوكاك" يومى 3 و4 سبتمبر، تحت شعار "الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى ذى مستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجميع".

 

 


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