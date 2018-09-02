الرئيس الصينى يلتقى السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس

بكين (أ ش أ)

التقى الرئيس الصينى "شى جين بينج" اليوم الأحد، مع السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، قبل انعقاد قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك) المقرر انطلاقها غدا.

وكان السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" أكد –فى تصريحات لوسائل إعلام صينية بمناسبة مشاركته فى قمة (فوكاك)- أن التعاون الصينى-الأفريقى يعد أمرا أساسيا لنجاح أفريقيا، قائلا: "أعتقد أن نجاح العالم فى التنمية والسلام يعتمد على نجاح أفريقيا، وإن تعاون الصين مع أفريقيا يعد أمرا أساسيا لنجاح أفريقيا".

وتنعقد قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى - الأفريقى "فوكاك" يومى 3 و4 سبتمبر، تحت شعار "الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى ذى مستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجميع".