الدعوة السلفية: داعش مجموعة من الخوارج وهم كلاب أهل النار كما وصفهم الرسول

كتب محمود العمرى

قال الدكتور أحمد فريد، أحد مؤسسى الدعوة السلفية، إن تنظيم داعش الإرهابى ينطبق عليهم وصف الرسول أنهم خوارج لانهم يتركون أهل الأوثان ويقتلون المسلمين، فكل من يقتلوهم مسلمون، فهم كلاب أهل النار، لأنهم يكفرون الجميع ويكفرون جيوش المسلمين .

وأضاف فريد فى فيديو له بثه موقع "صوت السلف" التابع للدعوة السلفية، أن داعش ساعدت فى تشويه صورة الإسلام بشكل عام فى العالم، فهم لا يرحمون صغيرا ولا كبيرا ، وصدروا صورة سيئة للدين الاسلامى فى المجتمعات، فهم يتفنون فى قتل المسلمين والأبرياء، وقتلت داعش الكثير من الأبرياء فى العديد من الدول .

وتابع، أن داعش ضيعت العديد من الشباب التى غررت بهم بتصدير فكر إحياء الخلافة وغيرها، بل أنهم أحيوا فكر الخوارج، فداعش لا تعد من الحركات الإسلامية، بل أنهم مجموعة من الخوارج وحاول الغرب أن يصدر ذلك على أنهم من الحركات الإسلامية لتشويه صورة الإسلام .