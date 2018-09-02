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الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:32 م
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الخارجية الأمريكية: نقف مع هولندا فى العمل المشترك ضد الإرهاب وندعم مواطنينا المصابين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:20 م
الخارجية الأمريكية: نقف مع هولندا فى العمل المشترك ضد الإرهاب وندعم مواطنينا المصابين الحادث الإرهابى بهولندا
واشنطن: محمد البديوى
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محمد البديوى
 
أعربت  وزارة الخارجية عن قلقها ودعمها لمواطنين أمريكيين أصيبا في هجوم وقع أمس في أمستردام بهولندا، مضيفة أنها تطلب من جميع الأطراف احترام خصوصية الضحايا وعائلاتهم في هذا الوقت العصيب.
 
وكانت السلطات الهولندية  أعلنت أن التحقيقات تركز على وجود دافع إرهابى لهذا الهجوم غير المبرر.
 
وقالت الخارجية: الولايات المتحدة تقف مع حلفائها الهولنديين وغيرهم فى العمل المشترك ضد الإرهاب بكل أشكاله، ونحن مستعدون لمساعدة السلطات الهولندية في تحقيقاتهم حسب الحاجة، ونشكر الشرطة الهولندية والفريق الطبى على جهودهم الشجاعة والفعالة لاعتقال المعتدى ورعاية مواطنينا".
 
 
 

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حادث هولندا

عمل إرهابى

الإرهاب

الخارجية الامريكية




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