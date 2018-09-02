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الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 8 أكتوبر

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:51 م
الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 8 أكتوبر هيئة المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، حجز جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"، لـ 8 أكتوبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد .

كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.

 

 

 

 


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