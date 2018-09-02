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الحبس 6 أشهر وغرامة 2000 جنيه للمتهمين بالاعتداء على رئيس حى دار السلام

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:26 م
الحبس 6 أشهر وغرامة 2000 جنيه للمتهمين بالاعتداء على رئيس حى دار السلام حجز - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنح دار السلام، برئاسة المستشار محمد سعد الدين، وأمانة سر عبدالعزيز العربي، وأشرف يوسف، بالحكم على المتهمين بالاعتداء على رئيس حى دار السلام، خلال حملة إزالة بالحبس 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه لكل منهم.
 
 كان رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، قد تلقوا بلاغا من جمال العربى، رئيس حى دار السلام، يفيد تعرضه والقوة المرافقة له للاعتداء أثناء إزالة كافيه بشارع حسن محمد من كورنيش النيل، دائرة القسم، على يد 5 عمال، مما تسبب فى إصابة أحد الموظفين.
 
 بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم القبض على اثنين من المتهمين وهم "ع.ا"27 سنة، و"و.م" 30 سنة، فيما هرب باقى المتهمين وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين.
 
 تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات، إلى صدر الحكم اليوم حضوريا للمتهمين المضبوطين وغيابيا للهاربين.

 


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