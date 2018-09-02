الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يسيطر على مناطق بـ"ماوية" فى تعز.. فيديو

كتبت - إيمان حنا

حررت قوات الجيش اليمنى المدعومة بالتحالف العربى لاستعادة الشرعية فى اليمن ، اليوم الأحد، مناطق جديدة كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية ماوية جنوبي شرق محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن وحدات من الجيش الوطني شنت هجومًا عنيفاً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي جنوبي مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة، مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم في تلك المناطق بالفرار.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تحرير أبطال الجيش الوطني لمناطق حوامرة والهشم في عزلة أشجور، لتصبح أربع مناطق من ذات العزلة محررة بالكامل، فيما تواصل قوات الجيش تقدمها لاستكمال تحرير مديرية ماوية بالكامل.