الجيش اليمنى: ضبط كميات من أجهزة اتصال لاسلكية إيرانية الصنع مع الحوثيين

عدن (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى اليمنى العميد عبده مجلى، ضبط كميات من أجهزة اتصال لاسلكية متطورة، وأجهزة تنصت، إضافة إلى أسلحة حديثة ومتنوعة الاستخدام، جميعها إيرانية الصنع، تركتها الميليشيات الحوثية الانقلابية فى مواقع مختلفة فى اليمن.

ونقلت قناة العربية الإخبارية مساء اليوم عن العميد مجلى قوله إن إيران تزود الميليشيات بالأسلحة والأجهزة اللاسلكية لمراقبة تحركات الجيش ورصد عملياته عبر ميناء الحديدة، وميناء الصليف من أجل أن تتحول هذه المناطق إلى منصات استهداف وتهديد واضح للملاحة الدولية والدول المجاورة.

وتأتى هذه التطورات بعد ساعات من نشر البحرية الأمريكية فيديو لأسلحة مهربة للميليشيات الحوثية على متن قارب فى خليج عدن تجاوز عددها الألف قطعة.