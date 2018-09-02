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الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:38 ص
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الجيش الأمريكى يُعلن إلغاء مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:00 ص
الجيش الأمريكى يُعلن إلغاء مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار عناصر من الجيش الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن الجيش الأمريكى، السبت، أنه ألغى 300 مليون دولار من المساعدات المقدّمة لباكستان، بسبب عدم اتخاذ إسلام آباد "إجراءات حاسمة" تدعم الاستراتيجية الأميركية فى المنطقة.

وقال اللفتنانت كولونيل كون فوكنر فى رسالة تلقتها وكالة فرانس برس "نظرًا إلى غياب الإجراءات الحاسمة من جانب باكستان دعمًا لاستراتيجية جنوب آسيا (...) فإنّ (وزارة الدفاع) قامت بتحويل 300 مليون دولار فى حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2018 لصالح أولويّات عاجلة أخرى".

وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بأنهم يتجاهلون أو ينسقون مع الجماعات الجهادية التى تنفذ اعتداءات فى أفغانستان من قواعدها على طول الحدود بين البلدين، خصوصاً شبكة حقاني، الأمر الذى تنفيه إسلام آباد.

وأضاف فوكنر "نُواصل الضغط على باكستان من أجل أن تستهدف جميع الجماعات الإرهابية بلا تمميز"، موضحًا أنه يتعيّن الآن الانتظار "كى يقرّر الكونغرس ما إذا كان سيوافق على طلب" تحويل تلك الأموال لصالح أولويات أخرى أم سيرفضه.

وتوترت علاقات الولايات المتحدة مع باكستان فى كانون الثاني/يناير عندما اتهمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإطلاق "أكاذيب" وبـ"النفاق" فى الحرب على الإرهاب وعلّق المساعدة الأميركية للأمن فى هذا البلد والتى تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.


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إلغاء مساعدات لباكستان

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300 مليون دولار




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