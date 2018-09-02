الجنرال الأمريكى أوستن ميلر يتسلم قيادة قوات الناتو فى أفغانستان

كابول(أ ش أ)

تسلم الجنرال الأمريكى أوستن ميلر، اليوم الأحد، قيادة قوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى أفغانستان خلفا للجنرال الأمريكى جون نيكلسون.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن ميلر تسلم القيادة خلال مراسم حضرها مسؤولون أفغان رفيعون وسفراء أجانب خلفا لنيكلسون الذى تولى قيادة قوات الحلف لمدة عامين.

ويأتى تغيير القيادة فى الوقت الذى تواجه فيه القوات الأفغانية مصاعب للقضاء على حركة "طالبان" وتنظيم "داعش". وتسيطر "طالبان" على عدد من مقاطعات البلاد.

يشار إلى أن بعثة قوات الناتو بدأت عملها فى أفغانستان بعد الغزو الذى قادته أمريكا لإسقاط حكم "طالبان" عقب هجمات 11 من سبتمبر 2001. وأنهت الولايات المتحدة الأمريكية مهمتها القتالية رسميا فى أفغانستان فى 2014 إلا أنها لا زالت تقدم المساعدة للقوات الأفغانية بشكل دورى.