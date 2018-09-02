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الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:25 م
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الجريدة الرسمية تنشر قرارا للسياحة بغلق شركتين تعملان بدون تراخيص

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:26 م
الجريدة الرسمية تنشر قرارا للسياحة بغلق شركتين تعملان بدون تراخيص الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
آمال رسلان
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أصدر قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة قرارا بالغلق الإدارى لشركتين يعملان بمجال السياحة بدون التراخيص اللازمة لذلك.

 

ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" نص القرار، فى عددها الصادر صباح اليوم، قرار بغلق المقر الإدارى لشركة "الرحمن تورز"، ومقر شركة "المصيلحي ترافيل" لمزاولتهما النشاط السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

 

وشمل القرار إخطار مصلحة الضرائب على المقريين لمحاسبتهم ضريبياً مع إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأنهما.


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وزارة السياحة

شركات سياحة

ترخيص

رانيا المشاط




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