التنمية المحلية تعلن بدء الخطة السنوية لتدريب موظفى المحليات

كتب ــ أشرف عزوز

اعتمد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خطة التدريب السنوية 2018 ـ 2019 لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والتي تستهدف العاملين بالوزارة والإدارات المحلية بالمحافظات، وتبدأ من بداية شهر سبتمبر الحالي وحتى مايو 2019، وذلك لتطوير ورفع مستوى أداء العاملين بالمحليات .

وأكد اللواء محمود شعراوى على اهتمامه بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات، بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع، موضحاً أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل، وقال إن الخطة تتضمن دورة تدريبية متخصصة لقادة المستقبل لإعدادهم وتأهيلهم لتولى القيادة في مجال المحليات.

وشدد الوزير على أهمية الاهتمام بالصف الثانى من الموظفين وتدريبهم ليكونوا على درجة الاستعداد لتولى الوظائف الأعلى وتحمل كل شخص أعباء ما سيوكل إليه من أعمال، مؤكداً أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة ليكون أكبر مركز لتخريج القيادات المحلية في مصر وليحاكى أرفع المعاهد والأكاديميات الإدارية لإعداد القادة في العالم.

وأشار إلى أن الخطة التدريبية السنوية لمركز التنمية المحلية بسقارة تشمل 113 دورة يحضرها 3051 متدربا على مدار 604 أيام تدريبية، وتتضمن الخطة دورات متخصصة في إعداد مدربين TOT وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية وصقل مهارات مديرى والعاملين بمكاتب الاستثمار والعاملين بإدارات الحفاظ على التراث والعلاقات العامة بالوحدات المحلية، وبرنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالإدارة المحلية ومعايير الجودة الشاملة، وكيفية تقديم الخدمات للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS وتنمية مهارات رؤساء المدن والأحياء والمراكز في مجال أملاك الدولة وإدارة الأزمات وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون القانونية وصقل مهارات العاملين بإدارات خدمة المواطنين وتطوير الخدمات وأسلوب التعامل مع الجمهور وصقل مهارات مهندسى التنظيم بالإدارارت الهندسية والعاملين بإدارات الموارد البشرية والمشتريات.