التعليم تكرم أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم إن الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين كرم أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، بحضور الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، وأسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، وهشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

وأكد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين على حرص الوزارة بالعمل فى (3) محاور وهى (تطوير التعليم، وإصلاح التعليم، وتطهير التعليم)، مشددًا على أن تطهير التعليم من أهم المحاور، والعاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية هم جنودها ورجالها المخلصين، والذى ظهر مجهودهم فى أعمال امتحانات الشهادات العامة، والوقوف أمام الممارسات الغير تربوية من بعض العاملين بالوزارة.

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بمجهود العاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية، مؤكدًا أنه لولا الشئون القانونية لما ظهرت نتيجة امتحانات الثانوية العامة فى موعدها المحدد، فلقد رفعت الإدارة (شعار تحقيق العدالة) واتخذتها شعارًا لها.

وفى سياق متصل، أكدت أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس ٣٠ يونيو على اهتمامها بحضور هذه الاحتفالية لدعم عدد (٤) باحثين بالشئون القانونية يعملون فى مجموعة 30 يونيو، مثنية على مجهودهم فى المجموعة وفى الإدارة العامة للشئون القانونية لما قاموا به من أعمال قانونية على أكمل وجه.

ومن جهته، أثنى هشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية على إسهامات العاملين بالإدارة لكل ما بذلوه من جهد وجدية وإخلاص فى خدمة الوزارة لرفع شأنها والمساهمة فى عملية التنمية والتنافسية مع العالم المتقدم فى مجال التعليم.