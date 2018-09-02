التعليم العالى: لن يتم إعادة تنسيق رغبات أى طالب بعد انتهاء المرحلة الثالثة

وائل ربيعى

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لن تتم إعادة تنسيق رغبات أى طالب بعد انتهاء تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثالثة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وطلاب الدور الثانى من الثانوية العامة ملء الرغبات بشكل دقيق والالتزام بالمواعيد المقررة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق.

وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للتقدم 205 درجة للشعبة العلمية والأدبية بنسبة50٪؜ وذلك لعدد 64575 طالبا بالشعية العلمية، و60592 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى125167طالبا .