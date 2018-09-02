التضامن تعلن تيسيرات لعودة حجاج الجمعيات من الأراضى المقدسة

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى أن عمليات تفويج الحجيج سواء في عودتهم لأرض الوطن بسلامة الله أو من تبقى منهم من مكة إلى المدينة تسير بانتظام ووسط تيسيرات ورعاية كاملة مع تواجد مكثف ميدانى لأعضاء البعثة لخدمة الحجيج حيث بلغ إجمالي الحجيج الذى عاد لأرض الوطن بسلامة الله 6269 حاجا منذ بدء عمل الجسر الجوى ويبلغ إجمالى الحجيج المتواجدين حاليا بالأراضى السعودية حاليا 6170 حاجا منهم 4164 حاجا بمكة المكرمةو2006 حاجا بالمدينة المنورة.

وأضاف عبد الموجود فى تصريحات اليوم أنه من المقرر أن يعود غدا الإثنبن 954 حاجا مغادرين من المدينة المنورة لأرض الوطن من حجيج الفيوم والوادى الجديد والقاهرة ، كما سيتم تفويج 959 حاجا من مكة المكرمة للمدينة المنورة ،مشيرا الى ان جميع الحجاج بخير ولا توجد اى حالات لمفقودين اضافة الى تقديم كافةالخدمات والرعاية لهم مع استمرار عمل الجسر الجوي للعودة من مكة المكرمة حتى العاشر من سبتمبر الجارى

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى إلى أنه تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية وهى 3 حالات لحجيجمن سوهاج والشرقية والجيزة تحت الملاحظة لمتابعة طبية لحالات غيبوبة وجلطة بالقدم وقرحة بالمعدة مع التأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة وحالة واحدة فقط تجرى غسيل كلوى بانتظام لافتا إلى أن غرفة عمليات البعثة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لحالة الحجيج مع استمرار متابعة عمل لجان المطارات لحين عودة إجمالى الحجيج لأرض الوطن مع استمرار تلقى مقترحات وشكاوى الحجيج على الرقم (00966563593425).