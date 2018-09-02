التشغيل التجريبى لمترو مصر الجديدة الشهر المقبل والافتتاح نهاية العام.. اعرف أكثر

كتب رضا حبيشى

أكد الدكتور عمر شعت، نائب وزير النقل القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق أنه سيتم بدء إجراء اختبارات التشغيل التجريبى للجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من محطة هارون حتى محطة نادى الشمس بمصر الجديدة بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية خلال النصف الثانى من الشهر المقبل، على أن يتم الافتتاح الرسمى نهاية العام.

وأضاف نائب وزير النقل القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق وفق بيان صحفى خلال تفقده أعمال تنفيذ الجزء الأول للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أنه يشمل محطات (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس)، مؤكدا على الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع.

وأوضح وزير النقل أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروعات النقل الجماعي المنظم وخاصة المترو نظراً للدور الهام لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، لافتا إلى أن تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث بلغت نسبة انجازها إلى 90٪ والأعمال المدنية نسبة 99٪ وأعمال السكة 98% فى حين بلغت أعمال القوى الكهربائية 90% والأعمال الكهروميكانيكية81%وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم 66%.