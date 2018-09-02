video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تنظم تدريب لإعداد كوادر شابة فى مجال اكتشاف وصيانه الحفريات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:24 ص
البيئة تنظم تدريب لإعداد كوادر شابة فى مجال اكتشاف وصيانه الحفريات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
نظمت وزارة البيئة من خلال محميات الفيوم، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى دورة تدريبية  لإعداد  الكوادر الشابة فى مجال  استخراج  وصيانة الحفريات الفقارية، تحت إشراف مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية  لـ 17 متدرب  بتخصصات   الجيولوجيا  وعلم الحيوان والهندسة وعلوم البحار بـ  9 جامعات مصرية بمنطقة وادى الحيتان  والمتحف المفتوح بجبل قطراني نظرا لأهمية الحفريات فى تحديد العلاقة بين التغيرات المناخية و التنوع البيولوجى على مر العصور كأحد أهم القضايا التى تعمل مصر على طرحها  و العمل على الربط بين الاتفاقيات المعنية بهما خلال مؤتمر الأطراف 14 لاتفاقية التنوع البيولوجى المزمع عقده منتصف نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196دولة .
 
وأوضحت  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التدىيب يهدف إلى وضع استراتيجية جديدة وفعالة  تتيح تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية فى بناء كوادر مصرية شابة  فى مجال اكتشاف مواقع حفريات جديدة و استخراجها بالإضافة إلي  صيانة و ترميم الحفريات الفقارية  بما يساهم فى توفير فرص عمل غير تقليدية  فى هذا القطاع  الهام  علاوة على زيادة الوعي لدي الطلاب الجامعيين والباحثين الشباب بأهمية المحميات الطبيعية و مواقع التراث الطبيعي العالمي في ظل ما تشهده مصر  من اهتمام بالبيئة و حمايتها  .
 
وأشارت فؤاد أن التدريب يتضمن  عدد من  الأنشطة النظرية و العملية  من بينها التعريف بالحفريات و أنواعها وطرق  الكشف  عنها و استخراجها بالإضافة إلى  التعريف بالاساليب العلمية فى تحديد  ظروف الموت والدفن والتحفر و الطبقات الأرضية و الصخور  و مدلول كل منها  وكيفية استخراج المعلومات و كشف البيئات القديمة وتحديد الصلة بين الحاضر والماضي السحيق علاوة على استعراض طرق التعامل مع الحفريات وكيفية استخدام معدات الحفر لاستخراج الحفرية ونقلها إلي المعمل مع عرض طرق توثيق الحفرية حال الحصول عليها واساليب ترميم الحفريات و طرق حمايتها واساليب عرضها المتحفي للحفاظ عليها و حمايتها .
 
وأكدت الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي  أن التدريب ساهم فى صيانة وترميم عدد 14 موقع بجبل قطراني  بالإضاقة إلى صيانة المتحف المفتوح  و المدق  الخاص به  كذلك عمل قاعدة بيانات للمتطوعين وادراجهم في اعمال الرصد بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة لادماجهم بأعمال حماية المحميات و التوعية بأهميتها.
 
جدير بالذكر أن الحفريات  تتنوع ما بين أوراق النباتات أو الهياكل أو الأصداف وآثار ومسارات لأقدام تبحث عن الحيوانات و يهتم  علم الحفريات بدراسة الحفريات من أجل التحقق من التطور والتفاعل الذي حدث لهياكل الكائنات المختلفة، ونوعية البيئات التي تعيش فيها كأحد  أساسيات العلوم الجيولوجية
 
و قد أقامت الوزارة متحف للحفريات و التغيرات المناخية بمحمية وادى الريان كشاهد على التغيرات البيئية  والثرات الطبيعى المصرى فى تلك المنطقة خلال العصور القديمة بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري اليوم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيئة تتوقع مناقشة قانون المخلفات الجديد بدورة البرلمان المقبلة

"البيئة" تستعد لمواجهة السحابة السوداء وتعلن بدء منظومة القش من الشرقية

رئيس "شئون البيئة" يكشف مغالطات تقرير منظمة الصحة العالمية عن التلوث بمصر

البيئة

الحفريات

ياسمين فؤاد




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة