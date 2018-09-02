البيئة تنظم تدريب لإعداد كوادر شابة فى مجال اكتشاف وصيانه الحفريات

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التدىيب يهدف إلى وضع استراتيجية جديدة وفعالة تتيح تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية فى بناء كوادر مصرية شابة فى مجال اكتشاف مواقع حفريات جديدة و استخراجها بالإضافة إلي صيانة و ترميم الحفريات الفقارية بما يساهم فى توفير فرص عمل غير تقليدية فى هذا القطاع الهام علاوة على زيادة الوعي لدي الطلاب الجامعيين والباحثين الشباب بأهمية المحميات الطبيعية و مواقع التراث الطبيعي العالمي في ظل ما تشهده مصر من اهتمام بالبيئة و حمايتها .

وأشارت فؤاد أن التدريب يتضمن عدد من الأنشطة النظرية و العملية من بينها التعريف بالحفريات و أنواعها وطرق الكشف عنها و استخراجها بالإضافة إلى التعريف بالاساليب العلمية فى تحديد ظروف الموت والدفن والتحفر و الطبقات الأرضية و الصخور و مدلول كل منها وكيفية استخراج المعلومات و كشف البيئات القديمة وتحديد الصلة بين الحاضر والماضي السحيق علاوة على استعراض طرق التعامل مع الحفريات وكيفية استخدام معدات الحفر لاستخراج الحفرية ونقلها إلي المعمل مع عرض طرق توثيق الحفرية حال الحصول عليها واساليب ترميم الحفريات و طرق حمايتها واساليب عرضها المتحفي للحفاظ عليها و حمايتها .

وأكدت الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي أن التدريب ساهم فى صيانة وترميم عدد 14 موقع بجبل قطراني بالإضاقة إلى صيانة المتحف المفتوح و المدق الخاص به كذلك عمل قاعدة بيانات للمتطوعين وادراجهم في اعمال الرصد بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة لادماجهم بأعمال حماية المحميات و التوعية بأهميتها.

جدير بالذكر أن الحفريات تتنوع ما بين أوراق النباتات أو الهياكل أو الأصداف وآثار ومسارات لأقدام تبحث عن الحيوانات و يهتم علم الحفريات بدراسة الحفريات من أجل التحقق من التطور والتفاعل الذي حدث لهياكل الكائنات المختلفة، ونوعية البيئات التي تعيش فيها كأحد أساسيات العلوم الجيولوجية

و قد أقامت الوزارة متحف للحفريات و التغيرات المناخية بمحمية وادى الريان كشاهد على التغيرات البيئية والثرات الطبيعى المصرى فى تلك المنطقة خلال العصور القديمة بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري اليوم.