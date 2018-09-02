البورصة توافق على قيد شركة القاهرة للاستثمار

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على قيـــد أسهــــم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية برأس مال مصدر قدرة 219,116,130 جنيه موزع على 547,790,325 سهم بقيمة اسمية قدرها 40 قرش للسهم الواحد ممثلة في احدى عشر إصدار بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ( أسهم ) كما يلى :-

الاصدار الاول قيمتة : 1,641,000 جنيه .

الاصدار الثاني قيمتة : 553,000 جنيه .

الإصدار الثالث قيمتة : 2,005,000 جنيه .

الإصدار الرابع قيمتة : 1,051,000 جنيه .

الإصدار الخامس قيمتة : 5,250,000 جنيه .

الإصدار السادس قيمتة : 10,500,000 جنيه .

الإصدار السابع قيمتة : 4,000,000 جنيه .

الإصدار الثامن قيمتة : 22,646,450 جنيه .

الإصدار التاسع قيمتة : 47,646,450 جنيه .

الإصدار العاشر قيمتة : 23,823,230 جنيه .

الإصدار الحادي عشر قيمتة : 100,000,000 جنيه .

الاجمالى 219,116,130 جنيه .

وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22\1\2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الاخص المادة (1) مكرر منها ، مع عدم التعامل على اسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول علي هذه الأسهم الا بموافقة الهيئة ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة ( 7 ) من قواعد القيد ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها .

ثانيا : علي ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الثلاثاء 4\9\2018 ( اى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغه خمس ايام عمل ) علما بان فترة انتهاء الاعلان يوم الاثنين 3\9\2018 تنفيذا للبند (2) من المادة (6) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وبعد ورود خطاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد التجميد وفقا للبند (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكذلك قرار الجمعية العامه غير العادية في 3\7\2018 على النحو التالى :

( ص1 – ص 11 ) 547,790,325 سهم

ثالثا : أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى الذى يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها ، واذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته اقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبة الـ 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة او غيرهم في ضوء قرار الجمعية العامه غير العادية للشركة في 03\07\2018 ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة علي ان يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لراس مال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية ، وكذلك ما يفيد التجميد الاختيارى تنفيذا لقرارات الجمعية العامه غير العادية للشركة في 03\07\2018