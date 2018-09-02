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"البحوث الفلكية" يعلن بداية شهر محرم الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:59 م
"البحوث الفلكية" يعلن بداية شهر محرم الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى الهلال - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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أعلن معمل أبحاث الشمس، بالمركز القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن يوم الإثنين 10 سبتمبر هو المتمم لشهر ذى الحجة 1439هـ وأن غــرة شهـر المحرم 1440 هـ فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر.

 

وأضاف المعمل، أن هلال شهر المحرم يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثأمنة ودقيقة واحدة مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحـد 29 من ذى الحجة الموافق 9 سبتمبر (يوم الرؤية).

 

وأشار المعمل، إلى أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار ونواكشوط ومراكش وفاس والجزائر.

 

وأوضح المعمل، أنه تلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى الغالبية العظمى للبلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم، وهذه من الحالات الشاذة التى يجب دراستها لتفسيره.

 


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غرة محرم

العام الهجري الجديد

بداية العام الهجري

ذو الحجة




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