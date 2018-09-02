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الاحتلال الإسرائيلى يقرر إغلاق معبر كرم أبوسالم 7 أيام الشهر الجارى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:51 م
الاحتلال الإسرائيلى يقرر إغلاق معبر كرم أبوسالم 7 أيام الشهر الجارى معبر كرم أبو سالم ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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أعلنت الإدارة العامة للمعابر فى السلطة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلى قرر إغلاق معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة لسبعة أيام متفرقة خلال شهر سبتمبر الحالى.. مرجعا قرار الإغلاق إلى الأعياد اليهودية.

وقالت الإدارة العامة للمعابر: "إن الاحتلال قرر إغلاق المعبر يومى 9 و10 من الشهر الحالى ليعاد فتحه يوم 11 سبتمبر ثم يعاد إغلاقه فى 18 و19 من نفس الشهر ثم 23 و24 و30 سبتمبر"..مشيرة إلى أن المعبر سيغلق أيضا فى الأول من أكتوبر لذات السبب.

وفى القدس.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مواطنة على حاجز قلنديا العسكرى الفاصل بين الضفة الغربية وشمال القدس بحجة حيازتها سكينا.

وادعت مصادر إسرائيلية أن المواطنة رفضت التوقف للتفتيش على الحاجز حيث تم العثور لاحقا على سكين فى حقيبتها..مشيرة إلى أن المواطنة من سكان مدينة القدس.

 


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