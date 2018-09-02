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"الأوقاف" تواصل توزيع لحوم الأضاحى بسوهاج وقنا والإسكندرية والإسماعيلية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:13 م
"الأوقاف" تواصل توزيع لحوم الأضاحى بسوهاج وقنا والإسكندرية والإسماعيلية لحوم الأضاحى - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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واصلت وزارة الأوقاف اليوم الأحد توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتى سوهاج وقنا بواقع 5000 كيلو لكل منهما، حيث بلغ إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 65 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة- الجيزة- الدقهلية- الغربية- بنى سويف- الفيوم- البحيرة- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط - القليوبية- سوهاج - قنا".

 

وسيتم غدا الاثنين توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتى الإسكندرية والإسماعيلية بواقع 5000 كيلو بكل منهما كدفعة أولى، كما تم توزيع كمية من لحوم الأضاحى على الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات المقيدات على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسيتم التوزيع على باقى المحافظات تباعًا.


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