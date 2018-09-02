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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفورى للمعارك فى ليبيا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:01 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفورى للمعارك فى ليبيا أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
الامم المتحدة (أ ف ب)
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حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السبت "جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا" فى ليبيا، والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة فى الماضى برعاية الأمم المتحدة.

وأدان جوتيريس فى بيان "استمرار العنف فى العاصمة الليبية ومحيطها، بما فى ذلك القصف العشوائى الذى تلجأ إليه جماعات مسلحة تقتل وتجرح مدنيين بينهم أطفال".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا قد دعت فى وقت سابق إلى إنهاء القتال فى ليبيا، وذلك فى بيان مشترك صدر فى روما.

وبحسب آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة مساء الجمعة، فإنّ المعارك فى العاصمة الليبية أوقعت أربعين قتيلاً وأكثر من مئة جريح منذ الإثنين، ومعظم الضحايا مدنيون.

وتتواجه مجموعتان مسلّحتان منذ الإثنين بالأسلحة الثقيلة فى جنوب طرابلس. وأعلنت هدنة الثلاثاء ثم وقف لإطلاق النار الخميس لكن لم يصمد الاتفاق إلا لساعات وشهدت طرابلس الجمعة سقوط 16 صاروخًا على الأقل.

ووقعت ثلاث قذائف قرب مطار معيتيقة الوحيد العامل فى العاصمة الليبية ما أجبر سلطات المطار على تعليق الرحلات لمدة 48 ساعة على الاقل لدواع أمنية.

 


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