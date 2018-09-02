الأموال العامة تضبط عامل مطبعة وراء تقليد العلامات التجارية بعين شمس

كتب إبراهيم أحمد _ عبد الله محمود

تمكن رجال إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط عامل مطبعة، وذلك لقيامه بتقليد العلامات التجارية وترويجها بين المواطنين، دون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بفحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس تمكنوا من ضبط "برسوم س" 44 سنة، عامل بمطبعة عين شمس لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري .

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على المضبوطات التالية " 2 زنكة مدون عليها بلاستيك سوبر أيجل سيلك، 1 زنكة مدون عليها كومورش ورقي للنباتات الزراعية،2 زنكة، 2 زنكة مدون عليها زيس زنك، 1 زنكة مدون عليها ان هيب كالسيوم بريمكس،3 زنكة مدون عليها CMB ، 100 من المطبوعات مدون عليها شوجر موفر، 75 من المطبوعات مدون عليها (ميكس بلاس ".

وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد العلامات التجارية بدون تكليف من الجهات المعنية، وذلك لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .